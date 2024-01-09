Жители Подмосковья нашли предупреждение о транспортном коллапсе

Как сообщает MSK1.RU, из-за сильных январских морозов в Подмосковье возможны проблемы с городским транспортом, так как автобусы и много техники замерзли. Жителям в связи с этим грозят неудобства в передвижении, поскольку часть автобусов вынуждена съехать с линии из-за обледенения узлов и силовых агрегатов, а дизельные двигатели сталкиваются с неисправностью топливной системы из-за существенной потери свойств топлива.

Выходят из строя также пневмо-системы автобусов, воздействующие на тормоза, пневмо-подвеску и двери. Власти Подмосковья предупреждают граждан о возможных неудобствах, хотя работают над устранением проблем.