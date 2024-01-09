Крутой нашелся с заявлением, что сравнивать Серова со звездой «Слова пацана» бессмысленно

Игорь Крутой прокомментировал исполнение 15-летним актером Леоном Кемстачем известной музыкальной композиции «Как быть» в рамках сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте», сообщает Лента.ру.

Как отметил композитор, сравнивать Леона Кемстача с Александром Серовым, исполнителем оригинальной версии песни, даже не имеет смысла. Крутой также выразил убеждение, что версия трека в исполнении Кемстача станет популярной, добавив, что этом молодой артист придает хиту свою юношескую непосредственность, открытость, наивность. Это, утверждает музыкант, придает новое звучание и новую жизнь старой песне.