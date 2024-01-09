Эскорт с Прилучным: Нашелся любимый сериал россиян в Новый год

Многосерийный фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли стал одним из самых популярных у россиян в новогодние праздники, согласно рейтингу предпочтений зрителей в предновогодний период и первые дни 2024 года.

Другие популярные картины включают в себя «Успешный» с Владимиром Сычевым и новогоднюю кинокомедию «Новогодний ол инклюзив» в главной роли с Яном Цапником.

Среди зарубежных лент наибольшей популярностью пользовались комедия Романа Поланского «Дворец», фильм «Дочь болотного царя», а проект «Алп-Арслан: Великий Сельджук», турецкие «Черная Любовь» и «Основание Осман».