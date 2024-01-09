Экс-солистка «Ленинграда» Вокс нашла нужным прокомментировать перфоманс фронтмена «Щенков»

Алиса Вокс, экс-вокалистка рок-группы «Ленинград», высказала свои комментарии относительно голого перфоманса музыканта «Щенков» Максима Тесли.

Вокс лично знакома с Тесли

Она отметила, что раздевание на сцене давно применяется в шоу-бизнесе, однако в столь сложные для страны моменты такие творческие выходки, по ее мнению, неуместны. Артистка подчеркнула, что не стоит проявлять себя таким образом в период, когда родная страна переживает трудности. Вокс добавила, что лично знакома с Тесли, который в повседневной жизни работает юристом.

Ранее Максим вышел на сцену в Питере голым, прикрыв лишь свой пах носком.