Василий Ливанов в интервью «АиФ» выразил мнение, что Алла Пугачева утратила влияние на русскую культуру после своей эмиграции. Он отнес Примадонну и других эмигрировавших артистов к «мыльным пузырям» на поверхности русской культуры, которые, по его мнению, не заслуживают никакого внимания.

Актер назвал эмигрировавших артистов «мусором». Он выразил убеждение, что такие люди не заслуживают внимания русской культуры. Также Ливанов утверждает, что они не могут найти себе работу за границей из-за отсутствия таланта, в то время как одаренные писатели и художники всегда были востребованы за рубежом после революции в РФ.