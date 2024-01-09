Певец SHAMAN нашел повод отказаться от интервью Собчак и Дудю

По сведениям Bimru.ru, SHAMAN (Ярослав Дронов) признался журналистам, что он не хотел бы давать интервью Ксении Собчак и Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом).

Не согласился бы беседовать с иноагентом

Молодой артист считает их скучными собеседниками и поэтому не хочет тратить на них свое время. В то же время, исполнитель уверен, что Собчак не отказалась бы от интервью с ним, так как часто упоминает имя Дронова в своих социальных сетях. Что касается Дудя*, то, по словам музыканта, он не приглашал его на беседу, хотя он и не согласился бы беседовать с иноагентом, имеющим совершенно противоположную позицию.

Также SHAMAN назвал Юрия* неинтересным персонажем, оскорбляющим россиян.