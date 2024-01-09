Хирург Блинова нашла на лице Орбакайте следы пластических операций

Врач Виктория Блинова высказала свое мнение относительно внешнего вида Кристины Орбакайте. По словам пластического хирурга, дочь Аллы Пугачевой прибегала к пластике носа, но при этом не проходила эндоскопическое омоложение, так как у нее с молодости были правильно расположены брови.

Эксперт также утверждает, что у самой Примадонны, вероятно, был выполнен полный комплекс омолаживающих операций на лице, включая подтяжку шеи и лица, работу с верхней третью лица, пластику средней зоной, а также подтяжку век.

Блинова добавила, что артистке очень везет с хирургами.