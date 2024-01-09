В возрасте 70 лет умер известный украинский певец Виталий Белоножко

Народный артист Украины оставил свой след в советской музыкальной культуре

Мир потерял еще одного талантливого певца - Виталий Белоножко ушел из жизни в возрасте 70 лет. Народный артист Украины оставил свой след в советской музыкальной культуре.

Родом из Бури (Сумская область), он прошел обучение в музыкальной школе и затем Киевской консерватории. Белоножко работал солистом в Гостелерадио УССР с 1981 года. Он исполнял произведения Максима Дунаевского и других знаменитых композиторов. Вместе со своей женой Светланой музыкант создал дуэт. Также он основал Международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец».