«ЦГ» нашел нужным раскрыть большую тайну спустя годы: почему Штирлиц прятал руки

Легендарный советский фильм «Семнадцать мгновений весны» о шпионе Максе Отто фон Штирлице, выпущенный в 1973 году, быстро завоевал сердца миллионов телезрителей. Незабвенное обаяние и глубина персонажа Штирлица были воплощены в исполнении выдающегося актера Вячеслава Тихонова.

Решение было принято из-за размеров рук артиста, которые не соответствовали образу Штирлица

Однако многие даже не знают, что в сценах, где главный герой разгадывает загадки, руки настоящего Тихонова были заменены руками художника-постановщика Феликса Ростоцкого. Это решение было принято из-за размеров рук артиста, которые не соответствовали образу Штирлица, призванного иметь аккуратные и ухоженные руки.