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«ЦГ» нашел нужным раскрыть большую тайну спустя годы: почему Штирлиц прятал руки

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«ЦГ» нашел нужным раскрыть большую тайну спустя годы: почему Штирлиц прятал руки
Знаменитости
Источник фото: скрин «Семнадцать мгновений весны»

Легендарный советский фильм «Семнадцать мгновений весны» о шпионе Максе Отто фон Штирлице, выпущенный в 1973 году, быстро завоевал сердца миллионов телезрителей. Незабвенное обаяние и глубина персонажа Штирлица были воплощены в исполнении выдающегося актера Вячеслава Тихонова. 

Решение было принято из-за размеров рук артиста, которые не соответствовали образу Штирлица

Однако многие даже не знают, что в сценах, где главный герой разгадывает загадки, руки настоящего Тихонова были заменены руками художника-постановщика Феликса Ростоцкого. Это решение было принято из-за размеров рук артиста, которые не соответствовали образу Штирлица, призванного иметь аккуратные и ухоженные руки.

Информационное агентство «Informing»

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