Певец Shaman нашел, что ответить вспомнившей о нем Пугачевой

Певец Shaman отреагировал на воспоминания Аллы Пугачевой о нем в связи с участием в музыкальном телепроекте «Фактор А» десятилетней давности.

Недавно она вспомнила проект, в котором молодой певец выступил ярко, однако не победил. Причем его не выбрала Пугачева.

«Когда-то попросила Ярослава Дронова сказать одну фразу, теперь скажу ее я, хотя меня никто не просил: вы еще обо мне услышите!».

Фразу «Вы меня еще вспомните» произносил каждый участник проекта - это было традиционным

В ответ на это Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) объяснил, что фразу «Вы меня еще вспомните» произносил каждый участник проекта - это было традиционным. Он также добавил, что рассматривает слова Аллы Борисовны как проявление фанатской любви и рад новым поклонницам в своем списке.