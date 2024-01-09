Макаревич из Израиля объявил, что нашел способ заставить голодать Росконцерт

Андрей Макаревич* (иноагент в РФ) рассказал не так давно о конфликте с советскими властями в далеком 1983 году.

После запрета на выступления из-за трека «Рагу из синей птицы» власти потребовали изменить у группы программу. В ответ музыканты провели забастовку, отказавшись от всех концертов. Этот радикальный протест стал настоящим сюрпризом для советской эстрады.

По словам лидера «Машины времени», им приходилось отчитываться перед Росконцертом, поскольку тот голодал

По словам лидера «Машины времени», им приходилось отчитываться перед Росконцертом, поскольку тот голодал, однако группа восстановила право выступать без изменений в программе после проведения забастовки.

Артист уверяет, что Росконцерт держался на сборах коллектива, который приносил доход, как средний советский завод.