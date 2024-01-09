Информинг » Знаменитости » Макаревич из Израиля объявил, что нашел способ заставить голодать Росконцерт

Макаревич из Израиля объявил, что нашел способ заставить голодать Росконцерт

Image 16+
Макаревич из Израиля объявил, что нашел способ заставить голодать Росконцерт
Знаменитости
Источник фото: @makarevich_andrey_official

Андрей Макаревич* (иноагент в РФ) рассказал не так давно о конфликте с советскими властями в далеком 1983 году. 

После запрета на выступления из-за трека «Рагу из синей птицы» власти потребовали изменить у группы программу. В ответ музыканты провели забастовку, отказавшись от всех концертов. Этот радикальный протест стал настоящим сюрпризом для советской эстрады.

По словам лидера «Машины времени», им приходилось отчитываться перед Росконцертом, поскольку тот голодал

По словам лидера «Машины времени», им приходилось отчитываться перед Росконцертом, поскольку тот голодал, однако группа восстановила право выступать без изменений в программе после проведения забастовки. 

Артист уверяет, что Росконцерт держался на сборах коллектива, который приносил доход, как средний советский завод.

Информационное агентство «Informing»

Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец Shaman нашел, что ответить вспомнившей о нем Пугачевой

Вчера, 23:43

Макаревич из Израиля объявил, что нашел способ заставить голодать Росконцерт

Вчера, 23:13

Леонид Агутин нашел заграничные моря лучше родных морозов

Вчера, 22:08

«ЦГ» нашел нужным раскрыть большую тайну спустя годы: почему Штирлиц прятал руки

Вчера, 21:38

В возрасте 70 лет умер известный украинский певец Виталий Белоножко

Вчера, 21:18

Певец SHAMAN нашел повод отказаться от интервью Собчак и Дудю

Вчера, 19:48

Экс-солистка «Ленинграда» Вокс нашла нужным прокомментировать перфоманс фронтмена «Щенков»

Вчера, 18:23

Хирург Блинова нашла на лице Орбакайте следы пластических операций

Вчера, 18:08

Крутой нашелся с заявлением, что сравнивать Серова со звездой «Слова пацана» бессмысленно

Вчера, 16:23

Эскорт с Прилучным: Нашелся любимый сериал россиян в Новый год

Вчера, 15:58

Актер Ливанов нашел слова сравнить Пугачеву и других эмигрантов с «мыльным пузырем»

Вчера, 14:23

Нашлась информация, что певица Глюкоза покинула территорию России после «голой» вечеринки

Вчера, 14:08

Покинувшая Россиию актриса Кузнецова нашла нужным рассказать о страхе перед Назаровым

Вчера, 13:33

СМИ нашли, куда поехал на заработки отмененный в России Киркоров

Вчера, 12:58

Солист группы «Щенки» нашелся на концерте в Петербурге в одном носке

Вчера, 12:33

Нашлась причина, почему Сергей Нетиевский ушел из «Уральских пельменей»

Вчера, 12:33

Нашлись самые ожидаемые новые российские сериалы 2024 года

Вчера, 12:03

Канделаки нашла нужным переснять ещё одну советскую комедию

Вчера, 10:33

Агутин нашел смелость прояснить конфликт с певцом SHAMAN на «Песне года»

Вчера, 10:03

Журналисты нашли, куда пропала и как относится к СВО Алика Смехова

Вчера, 00:23

Новости партнеров
2023
ru-RU