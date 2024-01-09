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Леонид Агутин нашел заграничные моря лучше родных морозов

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Леонид Агутин нашел заграничные моря лучше родных морозов
Знаменитости
Источник фото: @agutinleonid

Леонид Агутин стал объектом жетской критики после своего выступления в новогоднем телешоу «Песня года». На концерте стало заметно, что певец избегает стоять рядом с Ярославом Дроновым, известным как Shaman. Это вызвало интерес у зрителей, которые начали обсуждать возможную скандальную подоплеку такого поведения. 

Агутин не захотел оставаться в родной стране из-за сильных морозов

В связи с этим артист решил временно покинуть Россию. Он не захотел оставаться в родной стране из-за сильных морозов, а отправился ближе к теплым морям Аравийского и Персидского заливов. Артист приехал в Дубай и после этого сообщил своим зрителям, что гарантирует им хорошее настроение во время концертов. Он будет выступать на корпоративах.

Информационное агентство «Informing»

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