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Додолев нашел нужным сообщить, что к утрате голоса у Пугачевой привело шампанское

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Додолев нашел нужным сообщить, что к утрате голоса у Пугачевой привело шампанское
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Источник фото: @allapugachevaandherfamily

По словам музыканта, писателя и композитора Александра Градского в интервью журналисту Евгению Додолеву, причиной появления узлов на связках у певицы Аллы Пугачевой стало «шампанское после концерта»

Пугачева не поет с 1986 года из-за серьезных проблем со связками

Градский в беседе с журналистом утверждал, что Примадонна, которой сейчас 74 года, не поет с 1986 года из-за серьезных проблем со связками, вызванными ее «неразумным отношением к вокальному аппарату». Музыкант также высказал мнение, что утрата голоса у Пугачевой не вызвана переработками. Градский говорил, что он давал 100 концертов в год, в то время как артистка всего 10.

Информационное агентство «Informing»

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