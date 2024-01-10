Врач Смоляков рассказал о средстве от 40 болезней, которым лечились Сократ и Платон

Метод альтернативной медицины - голодание, как немедикаментозный способ лечения, упоминается в древних текстах Индии, Китая, Египта, Вавилона, Персии и Греции. По мнению врача Сергея Смолякова, этот древний лечебный метод использовался от 40 болезней, пишет Вечерний курьер.

Доктор обратил внимание на то, что голодание как одно из самых эффективных средств оздоровления было известно еще во времена палеолита. Этот врачебный метод практиковали Сократ и Платон, заявил врач.

Пост - форма голодания

Голодание, которое основано на добровольном кратковременном отказе от пищи, ввели во многие религии мира как обязательное к применению. К примеру, пост - это тоже форма голодания. По мнению ученых и врачей, ограничения в еде и контроль за питанием полезны для здоровья.

Как отмечают медики, питание должно быть сбалансированным, что позволит организму получать необходимые питательные вещества в дни, когда человек не голодает.