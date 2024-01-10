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Певцу Ревве нашли нужным объявить бойкот на ТВ вслед за Киркоровым

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Певцу Ревве нашли нужным объявить бойкот на ТВ вслед за Киркоровым
Знаменитости
Источник фото: @arthurpirozhkov

Александра Ревву исключили из российского телевидения после бойкота, начатого с отмены Филиппа Киркорова из новогодних проектов. Так, шоумена полностью «вырезали» из «Песни года» и заверили, что он больше никогда не появится в телепередачах.

Артист смог вернуться на экраны 

Ликвидация Реввы с инфопространства началась после его участия в телешоу «Дуэты» и проекте «Comedy Club». Хотя артист смог вернуться на экраны в новогодние праздники, руководитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подчеркнул, что общественники ему не позволят вновь зарабатывать деньги в России.

«Понял, что теряет в деньгах, вернулся, переобулся и решил опять в России зарабатывать. Но этого мы ему сделать не дадим», - сказал политик.

Информационное агентство «Informing»

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