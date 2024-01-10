Музыкант Александр Маршал, высказываясь в новом интервью, предположил, что негатив в адрес российского исполнителя SHAMAN'a (Ярослава Дронова) может быть связан с завистью.

Как отметил заслуженный артист РФ, SHAMAN собрал многотысячную аудиторию в Лужниках, и не исключено, что другие российские исполнители не хотят выходить на одну сцену с ним именно из-за этого.

Маршал также поддержал специальную военную операцию. В 2007 году он получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», пишет «Абзац».