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На 95-м году нашли мертвым известного киносценариста, писателя и режиссёра Игоря Болгарина

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На 95-м году нашли мертвым известного киносценариста, писателя и режиссёра Игоря Болгарина
Знаменитости
Фото: @Edyttka1388/ pixabay.com

Игорь Болгарин, выдающийся киносценарист, режиссер и писатель скончался в возрасте 94 лет. Он написал сценарии к таким знаменитым кинофильмам, как «На графских развалинах», «Дума о Ковпаке. Буран», «Дума о Ковпаке. Набат», «Адъютант его превосходительства». 

Союз кинематографистов Российской Федерации и Гильдия кинодраматургов СК России выразили свои соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича. 

Интересно: Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав (Крым). Он - член Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, заслуженный деятель Украины, заслуженный деятель искусств России.

Информационное агентство «Informing»

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