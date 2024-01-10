На 95-м году нашли мертвым известного киносценариста, писателя и режиссёра Игоря Болгарина

Игорь Болгарин, выдающийся киносценарист, режиссер и писатель скончался в возрасте 94 лет. Он написал сценарии к таким знаменитым кинофильмам, как «На графских развалинах», «Дума о Ковпаке. Буран», «Дума о Ковпаке. Набат», «Адъютант его превосходительства».

Союз кинематографистов Российской Федерации и Гильдия кинодраматургов СК России выразили свои соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича.

Интересно: Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав (Крым). Он - член Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, заслуженный деятель Украины, заслуженный деятель искусств России.