Нашлась сумма, во сколько обойдется пригласить на день рождения актеров «Слова пацана»

Присутствие актеров, исполняющих роли Марата, Пальто, Адидаса из нашумевшего российского сериала «Слова пацана», на детском дне рождении обойдется заказчику в 1,5 млн рублей за каждого актера. За эту стоимость артисты присутствуют на празднике всего 15 минут.

Организаторы также отмечают, что цена может изменяться в зависимости от занятости актеров. Возможно также пригласить второстепенных персонажей фильма, но их гонорар обсуждается отдельно.

Общая стоимость организации дня рождения в стиле «Слово пацана» в столице может составить 5-7 млн рублей, включая тематические декорации, наряды, угощения, пишет 116.ru.