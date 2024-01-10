Певица Лолита нашла своим долгом помочь Собчак со сбором средств для жителей Белгорода

Артистка призвала своих подписчиков оказать посильную помощь нуждающимся

Лолита Милявская, одна из участниц голой вечеринки Насти Ивлеевой, обратилась к многомиллионной аудитории в видеообращении. В сообщении певица рассказала о своем участии в акции, организованной для помощи жителям Белгорода, пострадавшим от артобстрелов. Акцию организовала Ксения Собчак. Артистка же призвала своих подписчиков присоединиться и оказать посильную помощь нуждающимся.

Это, заметим, не первое участие Лолиты в проектах журналистки. Ранее она уже помогала расселять жителей из Шебекино. Да и времени после обсуждаемой вечеринки у исполнительницы сейчас много, поскольку было отменено множество запланированных концертов на январь и февраль.