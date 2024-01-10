Нашлась 16-летняя дочь Даны Борисовой, которая похудела на 8 кг с помощью «Оземпика»

Дочь Даны Борисовой успешно сбросила 8 кг веса. 16-летняя девушка похудела с применением препарата оземпик. Это средство, обычно предназначенное для диабетиков, было использовано для достижения быстрых результатов в похудении.

Дана также применяла препарат

Сама Борисова подчеркнула, что перед началом приема лекарства они консультировались с врачом. Также телеведущая выразила свою полную удовлетворенность полученными результатами. Дана отметила, что она также применяла препарат. За месяц звезда сбросила 12 кг веса, что привело к изменению размеров одежды и необходимости полного обновления гардероба.