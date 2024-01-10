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Нашлась 16-летняя дочь Даны Борисовой, которая похудела на 8 кг с помощью «Оземпика»

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Нашлась 16-летняя дочь Даны Борисовой, которая похудела на 8 кг с помощью «Оземпика»
Знаменитости
Источник фото: @danaborisova_official

Дочь Даны Борисовой успешно сбросила 8 кг веса. 16-летняя девушка похудела с применением препарата оземпик. Это средство, обычно предназначенное для диабетиков, было использовано для достижения быстрых результатов в похудении. 

Дана также применяла препарат

Сама Борисова подчеркнула, что перед началом приема лекарства они консультировались с врачом. Также телеведущая выразила свою полную удовлетворенность полученными результатами. Дана отметила, что она также применяла препарат. За месяц звезда сбросила 12 кг веса, что привело к изменению размеров одежды и необходимости полного обновления гардероба.

Информационное агентство «Informing»

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