Композитор Раймонд Паулс нашел смелость и рассказал о романе с Аллой Пугачевой

Раймонд Паулс, знаменитый советский и латвийский композитор, пианист воздержался от опровержения или подтверждения слухов о романе с певицей Аллой Пугачевой.

Все давным-давно ушло в прошлое и было забыто

Как подчеркнул Раймонд Вольдемарович, нет никаких конкретных доказательств существования таких отношений. Он отметил, что, даже если бы они были, все давным-давно ушло в прошлое и было забыто.

«Даже если бы и было, все давно забылось. Все равно никаких фактов нет, подтверждающих это», — сказал 87-летний Паулс.