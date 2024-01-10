Короткая стрижка и темные волосы: фанаты нашли удивительные изменения во внешности Ирины Пеговой

Ирина Пегова снова удивила своих преданных поклонников изменением образа. В канун Нового года популярная российская актриса блеснула блондом на съемках конкурса «Синяя птица», однако сейчас, посетив одну из выставок в Нижнем Новгороде, она предстала перед публикой в совершенно обновленном виде.

Артистка стала брюнеткой

Артистка стала брюнеткой, преобразив свои волосы в короткую стрижку. Фотографию нового облика знаменитость подписала коротким комментарием о холодной погоде, отметив, что музеи в такую погоду особенно приятны.

Фанаты выразили свое удивление. Они с удовольствием комментировали перемену образа, хотя и отметили, что со светлыми волосами актрисе намного лучше.