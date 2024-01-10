Стаса Михайлова после тяжелой болезни нашли на фестивале в Дубае

Эстрадный певец и продюсер Стас Михайлов участвовал в фестивале Эмина Агаларова ZHARA, проходящем в Дубае, несмотря на своё недавнее выздоровление после тяжелой болезни.

Михайлов уверен, что заболел ковидом

Артист сообщил, что первые признаки заболевания проявились у него еще 30 декабря, хотя тест на коронавирус тогда оказался отрицательным. Михайлов уверен, что это был именно ковид, учитывая все симптомы. Он предполагает, что мог подхватить вирусную инфекцию на работе, учитывая интенсивный график выступлений в декабре. Артист добавил, что врачи посоветовали ему быть очень осторожным и беречь себя.