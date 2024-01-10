Информинг » Знаменитости » Стаса Михайлова после тяжелой болезни нашли на фестивале в Дубае

Стаса Михайлова после тяжелой болезни нашли на фестивале в Дубае

Image 16+
Стаса Михайлова после тяжелой болезни нашли на фестивале в Дубае
Знаменитости
Источник фото: @stas_mihailoff_fan

Эстрадный певец и продюсер Стас Михайлов участвовал в фестивале Эмина Агаларова ZHARA, проходящем в Дубае, несмотря на своё недавнее выздоровление после тяжелой болезни.

Михайлов уверен, что заболел ковидом 

Артист сообщил, что первые признаки заболевания проявились у него еще 30 декабря, хотя тест на коронавирус тогда оказался отрицательным. Михайлов уверен, что это был именно ковид, учитывая все симптомы. Он предполагает, что мог подхватить вирусную инфекцию на работе, учитывая интенсивный график выступлений в декабре. Артист добавил, что врачи посоветовали ему быть очень осторожным и беречь себя.

Информационное агентство «Informing»

Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Короткая стрижка и темные волосы: фанаты нашли удивительные изменения во внешности Ирины Пеговой

Сегодня, 17:03

Стаса Михайлова после тяжелой болезни нашли на фестивале в Дубае

Сегодня, 16:28

Композитор Раймонд Паулс нашел смелость и рассказал о романе с Аллой Пугачевой

Сегодня, 16:13

Нашлась 16-летняя дочь Даны Борисовой, которая похудела на 8 кг с помощью «Оземпика»

Сегодня, 16:03

Певица Лолита нашла своим долгом помочь Собчак со сбором средств для жителей Белгорода

Сегодня, 15:28

Музыкант Александр Маршал нашел причины травли певца SHAMAN&#039;a

Сегодня, 13:13

Певцу Ревве нашли нужным объявить бойкот на ТВ вслед за Киркоровым

Сегодня, 12:38

Нашлась сумма, во сколько обойдется пригласить на день рождения актеров «Слова пацана»

Сегодня, 11:53

На 95-м году нашли мертвым известного киносценариста, писателя и режиссёра Игоря Болгарина

Сегодня, 11:38

Mash: актрису Ольгу Яковлеву нашли в больнице с приступами боли и кашлем

Сегодня, 11:13

Додолев нашел нужным сообщить, что к утрате голоса у Пугачевой привело шампанское

Сегодня, 01:48

Певец Shaman нашел, что ответить вспомнившей о нем Пугачевой

Вчера, 23:43

Макаревич из Израиля объявил, что нашел способ заставить голодать Росконцерт

Вчера, 23:13

Леонид Агутин нашел заграничные моря лучше родных морозов

Вчера, 22:08

«ЦГ» нашел нужным раскрыть большую тайну спустя годы: почему Штирлиц прятал руки

Вчера, 21:38

В возрасте 70 лет умер известный украинский певец Виталий Белоножко

Вчера, 21:18

Певец SHAMAN нашел повод отказаться от интервью Собчак и Дудю

Вчера, 19:48

Экс-солистка «Ленинграда» Вокс нашла нужным прокомментировать перфоманс фронтмена «Щенков»

Вчера, 18:23

Хирург Блинова нашла на лице Орбакайте следы пластических операций

Вчера, 18:08

Крутой нашелся с заявлением, что сравнивать Серова со звездой «Слова пацана» бессмысленно

Вчера, 16:23

Новости партнеров
2023
ru-RU