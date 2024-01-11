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Весит всего 48 кг: У убитой горем певицы Натальи Штурм нашли признаки дистрофии

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Весит всего 48 кг: У убитой горем певицы Натальи Штурм нашли признаки дистрофии
Знаменитости
Источник фото: @nataliashturm

Наталья Штурм призналась, что у нее диагностировали дистрофию. На данный момент её вес составляет всего лишь 48 килограммов, пишет Газета.ру.

Певица практически не ест из-за сильного стресса, вызванного потерей матери

Артистка рассказала в соцсети, что она практически не ест из-за сильного стресса, вызванного потерей матери, которая ушла из жизни 3 января этого года. Штурм также подчеркнула, что врачи поставили диагноз, опираясь на состояние ключиц. 

Певица призналась, что ей сложно заставить себя есть, но она осознает, что такое состояние не может продолжаться долго.

Между прочим, это не первый раз, когда Наталья стремительно похудела из-за стресса. Ранее подобная ситуация случилась, когда экс-муж запретил ей видеться с сыном.

Информационное агентство «Informing»

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