Нашлись сведения, кто примет участие в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Канал ТНТ готовится к запуску нового телешоу «Экстрасенсы. Реванш», ориентированного на реабилитацию участников предыдущих неудачных сезонов программы о магии. Первый эпизод выйдет 13 января. В жюри на этот раз войдут Вера Сотникова, Александр Шепс, Виктория Райдос, Илья Ларионов с ведущим Маратом Башаровым.

Участникам, ранее зарекомендовавшим себя плохо, предоставится возможность доказать обратное

Участникам, ранее зарекомендовавшим себя плохо, предоставится возможность доказать обратное. Победитель получит шанс выступить в «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Так, в проекте участвуют лузеры, включая Елену Ивашину, Татьяну Ларину, Ангелину Изосимову, Николь Кузнецову, Александра Кинжинова, приглашенные доказать свои магические способности перед зрителями и жюри.