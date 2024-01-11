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Нашлись сведения, кто примет участие в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш»

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Нашлись сведения, кто примет участие в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Знаменитости
Источник фото: @wwwmarat.ru

Канал ТНТ готовится к запуску нового телешоу «Экстрасенсы. Реванш», ориентированного на реабилитацию участников предыдущих неудачных сезонов программы о магии. Первый эпизод выйдет 13 января. В жюри на этот раз войдут Вера Сотникова, Александр Шепс, Виктория Райдос, Илья Ларионов с ведущим Маратом Башаровым.

Участникам, ранее зарекомендовавшим себя плохо, предоставится возможность доказать обратное 

Участникам, ранее зарекомендовавшим себя плохо, предоставится возможность доказать обратное. Победитель получит шанс выступить в «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Так, в проекте участвуют лузеры, включая Елену Ивашину, Татьяну Ларину, Ангелину Изосимову, Николь Кузнецову, Александра Кинжинова, приглашенные доказать свои магические способности перед зрителями и жюри.

Информационное агентство «Informing»

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