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Анфиса Чехова нашла возможность рассказать о конфликте с Дмитрием Нагиевым

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Анфиса Чехова нашла возможность рассказать о конфликте с Дмитрием Нагиевым
Знаменитости
Источник фото: @achekhova

Анфиса Чехова поделилась рассказом о своем конфликте с Дмитрием Нагиевым. 

В интервью Чехова высказалась неодобрительно о коллеге, что вызвало обиду со стороны актера

В интервью известная ведущая высказалась неодобрительно о коллеге, что вызвало обиду со стороны актера. Затем оба оказались ведущими на одном мероприятии. Нагиев подшутил над весом Чеховой, испортив ей окончательно настроение. Однако уже спустя несколько лет Дмитрий извинился за свое поведение перед Анфисой, и они помирились. 

Артистка поделилась этой личной и откровенной историей в программе «Злые языки».

Информационное агентство «Informing»

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