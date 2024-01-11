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Алла Пугачева нашла нужным разгромить Раймонда Паулса за песню «Миллион алых роз»

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Алла Пугачева нашла нужным разгромить Раймонда Паулса за песню «Миллион алых роз»
Знаменитости
Источник фото: @_alla.pugacheva_

Алла Пугачева критиковала Раймонда Паулса за композицию «Миллион алых роз», когда впервые услышала мелодию. 

Пугачева заставила Паулса несколько раз переделывать композицию

Как признался сам композитор, артистке трек абсолютно не понравился. Она даже заставила его несколько раз переделывать эту неудачную композицию. Тем не менее в конечном итоге песня стала хитом, а Пугачева удивилась ее успеху. Композитор также подчеркнул, что Примадонна, несмотря на первоначальное недовольство, была творческим человеком, а он учитывал ее пожелания при написании данного трека. 

Вскоре песня «Миллион алых роз» стала визитной карточкой Аллы Борисовны, завоевав популярность не только в СССР, но и за его границами.

Информационное агентство «Informing»

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