Умерла экс-солистка Большого театра Тамара Милашкина

Оперная певица Тамара Милашкина, экс-солистка Большого театра, скончалась в возрасте 89 лет.

Она была одной из первых советских артисток, выступивших в прославленном миланском театре «Ла Скала«, исполнив там партию Лиды в проекте Верди «Битва при Леньяно". Народная артистка СССР делила нередко сцену со своим мужем, известным тенором Владимиром Атлантовым. В их репертуаре были такие оперы, как "Каменный гость", "Князь Игорь», »Отелло» и многие другие.

Похороны артистки состоятся в Вене на русском кладбище

С 1988 года Милашкина проживала в Вене. Ее супруг там получил почетное звание «каммерзенгер». Похороны артистки состоятся тоже в Вене на русском кладбище.