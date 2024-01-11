Критик Соседов нашел Баскова подходящей кандидатурой для исполнения песен Киркорова

Сергей Соседов отметил нарастающую проблему участия российских артистов в федеральных телевизионных программах, отмечая, что они становятся все реже видны на экране.

Развлекательные передачи превратились в банальный фон

По мнению критика, развлекательные передачи превратились в банальный фон, а зрителям стало неинтересно, кто в них участвует. Он высказал сомнения в значимости таких программ, указывая, что они утратили давно свою привлекательность. Критик также предложил провести опрос, чтобы выяснить, что именно запоминается россиянам из телевизионных проектов.

Также Сергей Васильевич высказал удивление по поводу того, что некоторые певцы могут свободно исполнять песни друг друга, что, по его мнению, ранее было невозможно. В качестве примера Соседов заявил, что Николай Басков сможет легко заменить Филиппа Киркорова, а Сергей Лазарев исполнять хиты Николая Баскова, поскольку в их творчестве существенной разницы нет.