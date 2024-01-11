Интересное кино: Нашлись фильмы, провалившиеся в США, но ставшие популярными в СССР

Нередко происходит так, что фильмы, неудачно себя ведущие на родине, приобретают популярность и коммерческий успех в других странах. Рассмотрим несколько выдающихся примеров голливудских кинолент, которые, несмотря на провал в американском прокате, завоевали любовь советской аудитории.

Кинолент, которые, несмотря на провал в американском прокате, завоевали любовь советской аудитории

Экранизация романа «Капитаны песка« - »Генералы песчаных карьеров» (1971) не приобрела популярности в США, но стала хитом в Советском Союзе, где её оценили более чем 43 миллиона зрителей.

«Смерть среди айсбергов« (1977) была не воспринята американской публикой из-за аналогии с успешным фильмом »Челюсти», но покорила советских зрителей новизной.

Фильм «Конвой» (1978) о забастовке водителей-дальнобойщиков стал хитом в СССР, привлекая более 35 миллионов зрителей.

А «Враг мой« (1985) и »Кинг Конг жив» (1986) успешно завоевали советскую публику своими уникальными сюжетами и эффектами.