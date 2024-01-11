Нашлись имена артистов, которые покинули «Песню года»

Такие популярные артисты, как Филипп Киркоров и Лолита Милявская, были исключены из «Песни года« после их участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Несмотря на то, что поп-король пел в дуэте с Люсей Чеботиной, а певица представила композицию »Марлен», эти номера не попали на телеэкраны.

«Песня года» вызвала критику из-за отсутствия многих известных артистов

Однако «Песня года» вызвала критику из-за отсутствия многих известных артистов. Сегодня был раскрыт список исключенных звезд.

К примеру, речь идет о выступлениях Александра Реввы и Леры Кудрявцевой, которые также не транслировались. Ревву подозревают в связи с Владимиром Зеленским, а ведущая, по слухам, не нравится руководству канала. Кроме того, певицу Азизу, несмотря на ее зрелищные и яркие выступления, давно не приглашают на этот фестиваль. А Анита Цой поделилась с порталом «Утро.ру», что за все годы фестиваля её туда приглашали участвовать всего лишь дважды: в 2001 году и 2016 году. После этого новым песням исполнительницы, по её словам, не оказывают должного внимания.