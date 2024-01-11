Диабет и болезни сердца: диетолог Стародубова нашла главную опасность холодца

По информации главного диетолога московского департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, есть немало рисков, связанных с избыточным потреблением холодца.

Блюдо содержит в себе много насыщенных жиров и соли

Это блюдо содержит в себе много насыщенных жиров и соли, что увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых недугов, диабета, ожирения, проблем с органами желудочно-кишечного тракта, болезней суставов. Также она отметила, что бульон, используемый для приготовления холодца, может быть очень вредным, особенно для тех, кто имеет проблемы с ЖКТ либо почками.

В связи с этим диетолог рекомендует употреблять холодец в умеренных количествах, которые, по словам Стародубовой, не превышают 100 грамм.