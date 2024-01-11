Доктор Мясников нашел связь высокого ферретина и жирового гепатоза

Александр Мясников в программе «О самом главном» на «России 1» выделил высокий уровень ферритина в крови как ключевой показатель скрытого заболевания печени.

По словам доктора, это может свидетельствовать о наличии жирового гепатоза.

Медик подчеркнул в беседе, что использование ультразвуковой эластографии для определения фиброза печени также является весьма эффективным методом диагностики недуга.

Жировой гепатоз обычно протекает без явных симптомов, хотя не исключено, что может привести к серьезным последствиям, включая цирроз.

Мясников резумировал, что часто выявляют заболевание у пациентов с повышенным уровнем сахара в крови, повышенным холестерином, ожирением.