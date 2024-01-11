Александра Ревву не нашли в «Песне года» на «России 1»

Александр Ревва был исключен из программы «Песня года» на телеканале «Россия 1». Певец должен был выступить в новогоднем эфире, но его номер сочли нужным вырезать из передачи. Причины этого решения неизвестны.

Ревва изменил свою точку зрения

Некоторые источники предполагают, что это может быть связано с тем, что шоумен высказывал поддержку Украины в начале спецоперации, но позднее резко изменил свою точку зрения. Возможно, он переобулся, чтобы избежать финансовых потерь. В то время как другие источники считают, что это может быть связано с решением объявить ему бойкот на ТВ.