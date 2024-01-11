Популярный якутский артист и продюсер нашелся доверенным лицом Владимира Путина

Алексей Егоров-?рк?н, известный актер, певец, руководитель «Сахафильма», будет представлять Владимира Путина в Якутии. Он включен в список доверенных лиц российского президента от этого региона, который зарегистрирован Центризбирком.

В этот список также вошли волонтер опорного пункта республики ДНР Марина Бахилина, Валерий Лютый, ветеран Афганской войны.

Интересно: Егоров известен своей деятельностью в сфере культуры, в том числе работой в Театре эстрады Якутии. Считают, что при нем Театр эстрады стал народным и получил новое дыхание. Кроме того, он трудился в кинотеатре «Лена». Родом Алексей из села Чурапча. Он является выпускником театральных училищ в Москве.