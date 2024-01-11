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Алла Пугачева нашла проблемы со связками из-за алкозависимости

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Алла Пугачева нашла проблемы со связками из-за алкозависимости
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Александр Градский, покойный наставник шоу «Голос», высказывал мнение о таланте Аллы Пугачевой, который не соответствовал общепринятому мнению. 

Ее диапазон сократился до одной октавы

По словам маэстро, Примадонна потеряла голос еще с начала 1986 года, она имеет узлы на связках, а ее диапазон сократился до одной октавы. Он связывал это с употреблением шампанского после концертов. 

Градский считал, что Алла Борисовна не сможет ничего спеть и записать. Такие высказывания стали известны из неопубликованных материалов, которые писатель Евгений Додолев собирал для книги к 75-летнему юбилею покойного артиста.

Информационное агентство «Informing»

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