Алла Пугачева нашла проблемы со связками из-за алкозависимости

Александр Градский, покойный наставник шоу «Голос», высказывал мнение о таланте Аллы Пугачевой, который не соответствовал общепринятому мнению.

Ее диапазон сократился до одной октавы

По словам маэстро, Примадонна потеряла голос еще с начала 1986 года, она имеет узлы на связках, а ее диапазон сократился до одной октавы. Он связывал это с употреблением шампанского после концертов.

Градский считал, что Алла Борисовна не сможет ничего спеть и записать. Такие высказывания стали известны из неопубликованных материалов, которые писатель Евгений Додолев собирал для книги к 75-летнему юбилею покойного артиста.