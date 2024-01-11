Актер РФ Мартынов нашел важным рассказать об отношении жены к его поцелуям в кино

Актер Александр Мартынов, известный российским зрителям по роли Валентина Будейко в популярном телесериале «Универ. Новая общага», рассказал о том, как его жена относится к поцелуям мужа в кино. Он уверяет, что супруга никогда не ревновала его к партнершам по съемочной площадке, где ему приходится участвовать в откровенных сценах с поцелуями.

Кроме того, по словам Мартынова, его избранница всегда понимала, что это часть актерской работы, а семейные конфликты на этом поводе у них никогда не возникали.