Журналисты нашли, какие сериалы зрители ждут больше всего в 2024 году

В 2024 году российским зрителям обещают множество захватывающих сериалов. Некоторые из них включают:

«Слово пацана» (НТВ): сериал о деятельности молодежных казанских группировок более тридцати лет назад. «ГДР» (НТВ): исторический детектив, действие которого разворачивается в 1989-1990 годах. «Золотое дно» (написан сценаристом Сергеем Минаевым, с участием Юлии Снигирь и Алексея Гуськова). «Столыпин» (Россия 1): исторический сериал о знаменитом покушении, повлиявшем на будущее России. «Артист» (Россия 1): сериал о воре-рецидивисте, где главную роль исполняет Юрий Стоянов. «Нинель» (Первый канал): драма о девушке с уникальным актерским талантом. «Княгиня Ольга» (Первый канал): историческая драма режиссера Валерии Гай Германики. «Фарма» (ТНТ): сериал о молодом человеке с редким генетическим заболеванием и его приключениях. «Казачок» (ТНТ): история московского школьника, оказавшегося в казачьей станице XVII века.