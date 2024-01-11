Нумеролог Кузденбаева нашла у Лолиты Милявской серьезные проблемы

Нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Лолите Милявской серьезные проблемы из-за ее недавнего участия в провокационной вечеринке Насти Ивлеевой. По мнению специалиста, певица вскоре столкнется с потерей концертного тура, бойкотом российских федеральных телеканалов, интригами, дурной славой. Она утверждает, что эти трудности будут затяжными.

Отметим, что сейчас Лолита активно перечисляет деньги в благотворительные фонды, надеясь на лучшее будущее. Нумеролог уверяет, что Милявской проблемы действительно можно пережить, но только сделав правильные шаги.