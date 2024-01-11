Юрий Стоянов нашел повод прекратить общение с украинской коллегой после начала СВО

Украинская актриса театра и кино Екатерина Кузнецова, известная своим участием в многосерийном фильме «Вампиры средней полосы», пропустила второй сезон проекта из-за критики со стороны общественности.

Стоянов моральную поддержку

Артистка вспомнила, как после своего отъезда из России она написала Юрию Стоянову, который родился в Одессе, сожалея о происходящих событиях на Украине. Кузнецова подчеркнула, что это было ее последнее общение с коллегой. Тот оказал ей моральную поддержку, говоря, что все ужасно, но нужно продолжать жить.

После этой переписки, которая произошла в прошлом году, актриса больше не получала ответов от Стоянова, хотя она поздравила его с днем рождения в тот же год.