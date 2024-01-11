Ученые нашли у жителей России новый вирус с высокой температурой тела и странными снами

Российские эпидемиологи сообщили о росте случаев гриппа и ОРВИ с необычными симптомами. Пациенты, помимо обычных признаков, таких как высокая температура, сильная ломота, боль в горле, также сталкиваются с лихорадочными снами.

Рост заболеваемости в РФ оценивается в 30%, а медики предполагают, что новый вирус может оказывать подобное воздействие. Самолечение при этом опасно.

Рекомендуется постельный режим, обильное питье, гигиена рук, здоровый сон, вакцинация, консультация с врачом. Что касается странных снов, то они могут быть обусловлены воздействием молекул иммунитета на структуру головного мозга.