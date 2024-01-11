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СМИ нашли информацию о бриллиантовом колье за 23 млн рублей с «голой» вечеринки Ивлеевой

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СМИ нашли информацию о бриллиантовом колье за 23 млн рублей с «голой» вечеринки Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @_agentgirl_

Анастасия Ивлеева оказалась в центре громкого скандала после проведения своей провокационной вечеринки в минувшем декабре. Внешний вид с комплектом черного кружевного белья и полупрозрачным откровенным платьем она решила дополнить бриллиантовым колье стоимостью 23 миллиона рублей. 

Коллекционер был в ярости

Однако позже выяснилось, что это украшение не принадлежит самой блогерше. Ювелирная компания предоставила звезде замбийский изумруд весом в 7,62 карата, оцененный в 6,25 миллионов рублей. Сообщается, что из-за огромного количества критики камень теперь не может быть продан, а частный коллекционер, предоставивший цепь, был в ярости.

Информационное агентство «Informing»

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