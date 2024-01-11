Павел Деревянко нашел себе новую возлюбленную

Павел Деревянко нашел личное счастье. Он представил свою новую возлюбленную. После множества кратковременных романов за последние годы, у актера наконец-то появились серьезные отношения. Его новая подруга является предпринимательницей, занимающейся пошивом одежды.

Вместе Зоя и Павел отметили Новый год и Рождество, девушка воспитывает двоих сыновей. Деревянко также имеет дочерей от предыдущих отношений с Дарьей Мясищевой, с которой расстался в 2020 году. После развода артист долгое время искал настоящую любовь, и, вероятно, нашел.