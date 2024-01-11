«Не верю»: Никоненко не нашел искренности в извинениях Киркорова

Сергей Никоненко убежден в неискренности извинений Филиппа Киркорова, который пытается всячески искупить свою вину и улучшить репутацию после участия в провокационной вечеринке Ивлеевой.

Никоненко признает, что поп-король предпринимает определенные шаги для «искупления вины», но считает, что этого пока что недостаточно. Актера смущает, что извинения Филиппа Бедросовича последовали не сразу, а только после громкого скандала и наложения санкций, таких как запрет выступлений на российских федеральных телеканалах, пишет Bimru.ru.