Семейная тайна раскрыта: Навка нашла счастье в рождении второго ребенка

7Дней.ру информирует, что Наталья Навка, родственница Татьяны Навки, объявила о своем счастье стать мамой второй раз год назад. Новость долгое время оставалась в секрете, но теперь женщина поделилась радостью в первый день рождения сына. Опубликовав фотографии из роддома, Наталья представила новорожденного, а также показала трогательный момент знакомства младенца с его старшей сестрой.

Источник фото: соцсети Натальи Навки

46-летняя Навка также выразила свои чувства, описывая себя как самого счастливого на свете человека. Имя младенца остается тайной. Сам праздник прошел в уютном кругу семьи. В качестве декора использовали голубые шары.