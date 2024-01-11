Нашлись звезды, которые после «голой» вечеринки отправились в зону СВО

В связи со скандальной «голой» вечеринкой, ряд российских знаменитостей, включая Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) и рэпера T-killah, готовятся отправиться в зону СВО, чтобы вернуть свою хорошую репутацию. Согласно информации Телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», также это в планах рэпера Vacio, который появился на мероприятии в вызывающем наряде.

Киркорову предложили отправиться на передовую

Звезды надеются, что после раскаяния и поездки они смогут вернуться в медийное пространство. Они готовы выступить перед военными и оказать любую благотворительную помощь. Филиппу Киркорову, кстати, также предложили отправиться на передовую, но певец предпочел отдых в жарком Дубае, несмотря на свои извинения на камеру, которые не помогли ему вернуться на ТВ.