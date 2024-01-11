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Журналисты нашли, где сейчас актер Алексей Макаров

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Журналисты нашли, где сейчас актер Алексей Макаров
Знаменитости
Источник фото: @makarov_alexey_

Алексей Макаров в настоящее время продолжает свою успешную карьеру, пишет News.ru. Участвуя в театральных постановках, таких как «Калина красная» и «Доктор знает все», а также активно снимаясь в кино, сын народной артистки РФ Любови Полищук прославился ролями в сериалах «Операция «Неман», «Актрисы», а также «Ухожу красиво», «Родные люди». 

Артист, находящийся в четвертом браке с женой Полиной, бывшей стюардессой, стал отмечать улучшение своего внешнего вида после официального брака. В браке супруги немного более года. На данный момент он задействован в съемках еще как минимум 5-ти кинопроектов, находящихся на стадии производства.

Информационное агентство «Informing»

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