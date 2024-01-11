Юрий Назаров нашел что сказать о Маше Машковой в США: «Туда ей и дорога»

Маша Машкова, после начала СВО устроилась в США, где дала интервью о своем отце. В недавней беседе она высказала свои негодования относительно действий отца, который, по ее словам, представляется патриотом, помогает Донбассу и выступает перед ранеными российскими воинами.

Она выразила стыд за родителя и даже высказала желание, чтобы он оказался на скамье подсудимых в Гааге.

Таким людям не место в России

Народный артист Юрий Назаров, комментируя эти слова, высказал свое недовольство по поводу таких артистов, которые, сбежав из страны, не ценят всего, что она им дала в свое время. Он отметил, что таким людям не место в России.

Машкова в своих интервью также недавно рассказала о трудностях адаптации в США, о стараниях пробиться в Голливуде, о непростой жизни в Лос-Анджелесе, отметив высокую стоимость проживания или аренды жилья.