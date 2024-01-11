Актёр «Слова пацана» с женой нашел, как растрогать своих поклонников

Рузиль Минекаев из «Слова пацана. Кровь на асфальте», переживает не только успехи в карьере, но и в личной жизни. Актер сейчас состоит в браке с Азизой Бекмановой. У супругов родился сын по имени Рэмиль. Семейная жизнь артиста наполнена любовью, гармонией, нежностью, что подтверждается трогательным видео, на котором Минекаев предстал вместе с супругой.

Актер встретился с другими участниками «Слова пацана» на вечеринке в Москве, исполнив песню «Как быть» Серова. Трек стал очень популярным после выхода на экраны телесериала, где Андрей Пальто исполняет ее для милиционера Ирины. Актер с супругой также поразили фанатов трогательным танцем под эту музыку.