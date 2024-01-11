В РФ нашли причину для отмены еще одного артиста вслед за Киркоровым

Недавно из популярных телевизионных программ, таких как «Песня года», были исключены некоторые известные артисты, включая Филиппа Киркорова, певицу Глюкозу, Лолиту Милявскую, Михаила Шуфутинского, Леру Кудрявцеву. Теперь к их числу присоединился Александр Ревва, который решил покинуть РФ после СВО.

Ранее участвовавший во многих новогодних программах и корпоративах, комик принял участие в новогодних выпусках «Песни года» и «Камеди», однако теперь его исключили из программ. Согласно сообщениям инсайдеров, есть вероятность, что зрители когда-либо увидят возвращение Александра Реввы на ТВ-экраны.